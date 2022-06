TOP 10 – salony w różnych kolorach!

Projekt ten na pewno przypadnie do gustu tym z Was, którzy cenią odważne połączenia. Salon opiera się na połączeniu pasów w różnych kolorach i na rozmaitych materiałach, co daje niesamowity efekt!

Projektanci zaproponowali ścianę w granatowo-beżowe poziome pasy, co optycznie wydłuża pokój. Lampy w kolorze czarnym sprawiają, że wnętrze staje się eleganckie i symetryczne. Druga ściana w szlachetnym kolorze o barwie kawy z mlekiem w połączeniu z ciemnym parkietem nadaje całości łagodnego wydźwięku. Sufit w kolorze białym sprawia wrażenie przestronności i rozświetlenia przestrzeni. To, co urzekło nas w tym nienagannym projekcie, to zdecydowanie profesjonalizm wykonania i wyrafinowany charakter wnętrza.