Miniaturowy dom – maksimum stylu!

Nie ma wątpliwości co do tego, że małe rzeczy mają swój urok. Nasi architekci z DOM ARQUITECTURA stworzyli dom, który nie posiada dużego metrażu, jednak z każdej strony wygląda zachwycająco! Jest to przestrzeń, w której zdecydowanie można odpocząć. Ten obiekt stanowił dla naszych ekspertów wyzwanie, dzięki któremu mogli oni w pełni ukazać swoją pomysłowość oraz umiejętności. Wybudowali prawdziwe małe arcydzieło, w którym mieszkanie to czysta przyjemność.

Przekonajmy się jak dokładnie wygląda ten mały klejnot!