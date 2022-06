Jakim materiałem najlepiej pokryć ściany?

Jeżeli zależy nam na ciekawym i oryginalnym wnętrzu, to tapeta jest tym, co może nas zbliżyć do wymarzonego efektu. Ilość wzorów i kolorów jest nieograniczona – od różnych motywów, geometrycznych wzorów i pasków do kwiatów.

Istnieje kilka rodzajów tapet, które różnią się głównie tym w jaki sposób będziemy je przyklejać do ściany. Zależy to również od stanu ścian, ponieważ muszą być naprawdę gładkie, aby wszystko się udało. Jest to bardziej pracochłonne zajęcie niż malowanie ścian, ale efekt może być naprawdę imponujący.