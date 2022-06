Stylowy i przytulny – nowoczesny dom pełen uroku

Czy to nadal możemy określić mianem łazienki, czy to już wysokiej klasy SPA i świątynia relaksu? Tak czy inaczej, ta przestrzeń zaprasza do odpoczynku i wyciszenia. Mamy tu wannę, dwie umywalki, prysznic typu walk in i zintegrowaną saunę – tak naprawdę, nie brakuje tu niczego. Łazienka została zaprojektowana jako elegancka, nowoczesna i luksusowa perełka domu. Postawiono tu na proste linie, wysokiej jakości materiały i jasną paletę barw.