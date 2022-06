Rustykalny dom rodzinny, który uszczęśliwia

Ta kuchnia została wyposażona w meble wykonane na zamówienie. Podczas aranżacji pomieszczeń warto jest korzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą uwypuklić to co najpiękniejsze. Choć to pomieszczenie na pierwszy rzut oka wydaje się dość skromne, nie można odmówić mu przestrzeni i wspaniałej atmosfery. Jest to jednak nowoczesne wnętrze. Rustykalne wpływy odnajdziemy w etnicznych wzorach płytek, wiszących garnkach i drewnianym stole.

Jeśli zastanawiasz się nad wystrojem kuchni, zajrzyj do naszego katalogu i dowiedz się jaką podłogę wybrać.