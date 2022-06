Niesamowity dach: 6 ciekawych pomysłów

Ostatni z dachów, który chcielibyśmy Wam zaprezentować, składa się z dwóch elementów: stalowej ramy oraz szklanego wypełnienia przestrzeni pomiędzy granicami przez nią wyznaczonymi. Dach pokrywa przedsionek, na który wychodzą wszystkie domowe pomieszczenia – pełni zatem rolę serca rezydencji. Dobrze oświetlony w dzień, nocą umożliwia wszystkim romantykom podziwianie księżyca i gwiazd.

Pokrycie domu dachem nie jest równoznaczne z przykryciem dachem naszych marzeń. Jest wręcz przeciwnie! Dach to dopiero początek do realizacji marzeń o idealnej rezydencji. Ostatnie słowo zawsze należy do nas, trzeba tylko mieć odwagę je wypowiedzieć!