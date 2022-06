Aranżacja łazienki w 10 krokach

Wanna to luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić. Dla tych szczęśliwców, którzy dysponują wystarczająco dużą przestrzenią, aby wannę w swojej łazience umieścić, nadchodzi ważny moment decyzji- jakiego rodzaju wanna pasuje do mojej łazienki. Wszystko znów zależy od metrażu i budżetu. Do niektórych łazienek pasuje wanna narożnikowa, kwadratowa, która zajmuje dużo miejsca, ale jest niezwykle wygodna i luksusowa. W wąskich łazienkach zazwyczaj stawia się na wanny podłużne i wąskie, tak, aby dopasować je do kształtu pomieszczenia. W łazienkach, które są wyjątkowo duże, można umieścić wolno stojącą wannę, co wprowadza dodatkowy element elegancji i ekstrawagancji, przypominający o dawnych łazienkach opływających w luksusie.