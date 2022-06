Niewielki apartament, w którym jest wszystko!

Urządzanie i meblowanie mieszkania potrafi spędzić sen z powiek. W dzisiejszych czasach możliwości jest naprawdę wiele. Zapoznanie się ze wszystkimi modelami mebli, czy też płytek graniczy z cudem. Zwłaszcza aranżacja niewielkiego domu potrafi być prawdziwym koszmarem. Jakie kolory wybrać, by wnętrze nie było ponure, gdzie wszystko pomieścić, co wyrzucić, a co zostawić… Na szczęście, często niewielkie powierzchnie potrafią być o wiele bardziej przytulne, ponieważ aranżacja każdego kąta jest odpowiednio przemyślana i przestrzeń naszego domu nie wieje pustką.

Powierzchnia mieszkania, które dzisiaj razem zwiedzimy wynosi 33m2. Nasi specjaliści stanęli przed wyzwaniem stworzenia przytulnego gniazdka dla młodej pary. Udało im się to w stu procentach! Cała aranżacja prezentuje się wyjątkowo stylowo. Przekonajcie się o tym sami!