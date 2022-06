6 sposobów na zakamuflowanie pralki

Niektórzy z nas mogą pozwolić sobie na stworzenie w domu osobnego pomieszczenia na pralnię, suszarkę i miejsce do prasowania. Wtedy pralka nie musi się wcale kamuflować- choć oczywiście nie warto rezygnować z estetycznych i praktycznych rozwiązań, aby wkomponować ją we wnętrze. W tym przypadku pralka składa się na system szafek, półek i wieszaków, idealnie pasujący do domowej pralni. Jest to rozwiązanie nie tylko praktyczne, ale i stylowe.