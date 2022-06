5 starych łazienek i ich wyjątkowe przemiany

Metamorfoza tej łazienki to doskonały dowód na to, jak niewielkie modyfikacje potrafią zaowocować ogromną zamianą. Ukośny sufit pomalowano na świeży niebieski kolor, a do wnętrza wprowadzono dodatki w tym samym odcieniu. Pojawiły się także dekoracje z drewna, które świetnie komponują się zarówno z bielą, jak i błękitem. Teraz łazienka wygląda niezwykle modnie i stylowo.