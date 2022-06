8 niedrogich sposobów, aby wykończyć Twoją łazienkę

W łazienkach (szczególnie bez okna), oświetlenie jest prawdziwym zbawieniem. Najważniejsze jest oświetlenie ogólne, czyli to sufitowe, ponieważ od niego zależy cała aranżacja – powinno być mocne i dobrze rozproszone, aby w żadnym kącie nie uchwał się cień. Oprócz tego powinniśmy się zastanowić nad oświetleniem miejscowym, które pozwoli nam na doświetlenie niektórych miejsc, jak np. przestrzeni wokół lustra. W łazience bez naturalnego światła to oświetlenie musi nam je całkowicie zastąpić, więc nie powinniśmy się powstrzymywać przed dodaniem lampki, czy kinkietu – to światło będzie po to, abyśmy za każdym razem mogli bez problemu skorzystać z łazienki, szczególnie podczas tak precyzyjnych zadań jak nałożenie makijażu, czy golenie brody.