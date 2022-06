11 kuchni z najciekawszymi meblami!

Fronty szafek pełnią bardzo ważną funkcję dekoracyjną kuchni, mogą one bez problemu odmienić wnętrze

kuchni. Nie ma znaczenia czy właśnie urządzamy świeżo powstałą kuchnię, czy też postanowiliśmy zmienić stare meble w kuchni na nowe, czy chcemy odmienić charakter kuchni nie wymieniając przy tym całego umeblowania – w każdym scenariuszu fronty kuchni są najważniejszym elementem. Wybór frontów kuchennych pozwoli nam na stworzenie stylu kuchni, dlatego wymiana jedynie frontów szafek kuchennych może zdziałać cuda w aranżacji tego pomieszczenia. Wielu producentów posiada w swojej ofercie fronty pasujące do najczęściej spotykanych rozmiarów szafek kuchennych, ale nawet jeśli nasze szafki mają nietypowy wymiar, to bez problemu możemy zamówić dopasowane do nich fronty. Przy wyborze frontów możemy naprawdę dać ponieść się szaleństwu, bowiem nie tylko możemy dobierać je w przeróżnych materiałach, od tych drewnianych po zupełnie błyszczące czy przeźroczyste, ale także dostępne są one niemalże w każdej kolorystyce, od stonowanych kolorów po te najbardziej krzykliwe.

Poniżej przedstawiamy Wam 11 przykładowych kuchni, które zachwycają oko dzięki pięknym i oryginalnym frontom szafek.