Wspaniały dom rodzinny będący skarbnicą inspiracji

Wejście do domu to jedynie przedsmak tego, co czeka nas we wnętrzu. Dalekie od przestrzeni przejściowej, jest to miejsce proste lecz pełne osobliwych dekoracji. Czerwona Vespa wita mieszkańców i gości. Jest to bardzo ciekawy element dekoracyjny ustawiony tuż pod schodami. Dębowa podłoga dopełnia obrazu godnego każdego magazynu z designerskimi wnętrzami.