Jaki kolor ścian najlepiej pasuje do różnych mebli?

Meble drewniane to ponadczasowy klasyk. Jasne meble drewniane to opcja bardziej codzienna, mniej zobowiązująca niż ciemne drewno. Brązowe meble z drewna pojawiają się najczęściej w klasycznych, szykownych salonach. Tutaj zaś jasne meble zostały połączone z białymi klasycznymi ścianami. Białe kolory ścian i meble w jakichkolwiek barwach to gotowa recepta na ładne wnętrze. Jasne kolory ścian i meble z szarym obiciem to typowy styl skandynawski, nawiązujący do natury, poprzez wyposażenie wykonane z surowo wyglądających desek. Takie meble również idealnie pasują do stylu wiejskiego, który po części reprezentuje powyższa fotografia przestronnego salonu.