Najelegantszy dom w Polsce!

Cóż za wejście! Taki widok rozlega się przed nami, kiedy przejdziemy przez elegancką furtkę. Brukowana ścieżka prowadzi nas przez piękny ogród do głównego wejścia w formie ganku zwieńczonego frontonem – jest to obowiązkowy element każdego budynku w stylu frontowym. Tutaj wsparty jest na kolumnach i pokryty czerwoną dachówką, tak z resztą jak i cały dach. Pamiętajmy, że domy w stylu dworkowym mogą także mieć mniej efektowną konstrukcję drewnianą, nawiązując tym sposobem do architektury wiejskiej. Największym wyzwaniem przy budowie takiej rezydencji jak ta jest dostosowanie jej do potrzeb współczesnych domowników. Tutaj poradzono w tym sobie świetnie, bez problemu wkomponowując w bryłę garaż.