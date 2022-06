Przed i po: renowacja domu z 1930 roku

Wydawać by się mogło, że ten przeciętny, niemiecki dom jednorodzinny czasy swojej świetności miał już dawno za sobą. Wszystko odmieniło się w roku 2010, kiedy to został całkowicie odrestaurowany. Wybudowany został w 1938 roku w Stuttgarcie, w duchu ówczesnej epoki. Przez pierwsze 30 lat nie przeprowadzono w nim żadnych zmian, aż do 1970 kiedy to dom docieplono i zainstalowaną nową elektrykę, w celu zmniejszenia konsumpcji energetycznej. Kolejne 30 lat później, w 2000 roku, przeprowadzono drobne prace remontowe, takie jak naprawa dachu. Jednak dopiero 10 lat później, dom przeszedł prawdziwą transformację. Gruntownego remontu i renowacji podjęło się biuro Holzer Architects, które ten skromny i nadgryziony zębem czasu budynek, przeobraziło w przestrzenny, współczesny i wyjątkowy dom.

Zapraszamy do przyjrzenia się bliżej tej niesamowitej metamorfozie…