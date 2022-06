Co na ścianę w kuchni, czyli 10 oryginalnych pomysłów!

Kolejny tani sposób na udekorowanie nudnego, szarego wnętrza kuchni. Blaszki do powieszenia na ścianę, które stylem nawiązują do starych amerykańskich reklam z lat 50-tych. Tego typu dekoracja pasuje do każdego typu wnętrz zarówno do industrialnego jak i skandynawskiego pomieszczenia. Jednak nadmienić trzeba, że najlepiej czuje się w aranżacjach wnętrz w stylu retro, gdzie sprzęty oraz rodzaj zabudowy szafek kuchennych nawiązuje do starodawnego stylu. Blaszki na ścianę to świetny pomysł na odmienienie wnętrza tanim kosztem, tak więc jeżeli nie planujecie wydawać absurdalnie dużych kwot to rozwiązanie właśnie dla Was!