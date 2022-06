Nowoczesne wyspy kuchenne

W tej kuchni wyspa stanowi centralny element wystroju i możemy mieć pewność, że także w jej projekcie wszystko inne rozplanowano w taki sposób, aby pasowało do rozmiaru wyspy. Kuchnia ta jest doskonałym przykładem modernizmu, w którym postawiono na proste i praktyczne rozwiązania. Czarno-białe kolory, proste materiały, subtelne wykończenia, a całość uzupełniona została oryginalnymi dodatkami dekoracyjnymi. Wyspa ta zawiera w sobie niezliczoną ilość szafek i szuflad, gdzie wygodnie przechowywać można wszystko, co w kuchni niezbędne. Z tego powodu pomieszczenie to jest tak czyste i uporządkowane. Ogromny blat daje nie tylko wystarczającą przestrzeń do przygotowywania potraw, ale także służy jako stół. Świetne rozwiązanie dla tych, którzy w kuchni dysponują dużą powierzchnią.