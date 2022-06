8 tanich sposobów na wykończenie kuchni

Wszyscy chcielibyśmy mieć w kuchni szafki z prawdziwego, naturalnego drewna – najlepiej, gdyby było to drewno o ogromnej trwałości. Jednak niestety często cena takich mebli jest szalenie wysoka. Możemy za to zdecydować się na alternatywę i wybrać szafki MDF, czyli medium density fibreboard. Co to oznacza?

Są to szafki wykonane ze średniogęstej płyty z włókiem drzewnych. Mniej wytrzymałe od drewna, zazwyczaj po upływie lat odciska się na nich piętno wysokiej temperatury i wilgoci, jednak nie możemy oczekiwać cudów w tej cenie.