360 m² luksusu!

Znajdująca się w tym domu łazienka wygląda naprawdę pięknie! Eksperci postawili na ponadczasowe zestawienie bieli i czerni, które nadają tej przestrzeni stylowego charakteru. Lustro, które zdobi jedną ze ścian tego pomieszczenia wspaniale odbija światło przez co całe wnętrze wręcz promienieje. Motyw kwiatów, który zdobi tą przestrzeń to prawdziwy strzał w dziesiątkę! Wprowadźcie go do swojej łazienki, a na pewno będzie ona emanować pozytywną energią.