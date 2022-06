Wyjątkowe pomysły na dekoracje ścian!

Ceglana, surowa ściana to trend, który we wnętrzarstwie jest od niedawna. Wcześniej cegłę starano się zakryć, nakładano warstwę tynku i szlifowano na gładko nawierzchnię. Dziś cegła to świetny dodatek do nowoczesnego wnętrza w każdym stylu. Możemy ją pomalować bądź pozostawić jej naturalny czerwony kolor. Sposób w jaki okiełznamy ten materiał zależy do nas. Aranżacja ceglanej ściany jest niezwykle łatwa, ponieważ dzięki jej neutralnemu wyglądowi niemalże wszystko prezentuje się świetnie, czy to zdjęcia, obrazy, lustro w antycznej ramie, a nawet wielki zegar ścienny.