Jak urządzić wąski przedpokój? Praktyczne wskazówki!

Wąski przedpokój wcale nie musi być bolączką podczas aranżacji, oczywiście o ile wiemy, jak go optycznie poszerzyć. Nie musimy od razu sięgać po młot w celu wyburzenia ścian – wystarczy zastosowanie kilku trików, które pozwolą nam cieszyć się przestrzenią. Niezależnie od tego, jak chcemy zabrać się za urządzanie przedpokoju, musimy pamiętać przede wszystkim o tym, żeby go nie zagracać. Jest to kluczowa zasada, którą powinniśmy brać pod uwagę aranżując małe wnętrza.

Jeżeli nasz przedpokój jest wąski i długi, to tak naprawdę odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni pozwoli nam zmieścić w nim wszystko, co może nam być potrzebne. Musimy jednak myśleć kreatywnie i wykorzystywać każdą możliwość. Jeśli chcemy mieć dużą szafę, to powinna ona być dopasowana na wymiar, aby przypadkiem nie tarasowała przejścia. Chcąc dodatkowo powiększyć przestrzeń możemy się pokusić o szafę z lustrem, dzięki któremu całe pomieszczenie wyda się szersze, a my nie musimy się martwić o miejsce na lustro.

Nie zapominajmy o wieszakach i dekoracji! Zebraliśmy kilka porad i trików, aby urządzanie wąskiego przedpokoju przebiegło sprawnie, a efekt mógł nas zachwycić.