Ten stół wigilijny został niezwykle bogato udekorowany i hojnie ozdobiony, ale nie w sposób, który wydawałby się tani i kiczowaty. Co czyni go raczej eleganckim i luksusowym, to utrzymanie wszystkich dekoracji w tej samej stonowanej palecie kolorów, co kreuje perfekcyjny balans pomiędzy licznymi zdobieniami a prostotą formy. Zaleca się, aby utrzymać dekoracje stołu wigilijnego w kolorystyce składającej się z nie więcej niż dwóch barw, co przyczyni się do osiągnięcia efektu wyrafinowania i wysokiej klasy. Biel i różne odcienie szarości świetnie ze sobą współgrają i powodują takie właśnie wrażenie. Święta to w końcu także czas przepychu, więc można pozwolić sobie na więcej ozdób, dekoracje krzeseł i fantazyjną zastawę!