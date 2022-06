Porady i triki – jak oszczędzić na ogrzewaniu?

Mając na uwadze oszczędzanie na ogrzewaniu należy pamiętać, że wysokość rachunków zależy

głównie od zapotrzebowania budynku na ciepło, na które wpływ mają np.: wiek budynku, stan i wielkość okien, ilość ścian zewnętrznych itp. Wpływają one na tempo i ilość ulatniającego się ciepła na zewnątrz. Starsze domy nawet po dodatkowym ociepleniu nie są wystarczająco energooszczędne, jak te budowane zgodnie z najnowszymi standardami. Termomodernizacja budynku jest kluczowym elementem w procesie oszczędzania na ogrzewaniu, bowiem pozwala ona zaoszczędzić nawet 40 procent kosztów ogrzewania.

Optymalna izolacja budynku jest najważniejszym aspektem w ekologicznym budownictwie, im lepiej dom jest zaizolowany, tym słabiej nagrzewa się w letnie dni i trudniej wystyga w zimowe dni. W momencie ocieplania domu decydujące znaczenie mają wykorzystane do tego celu materiały izolacyjne, najlepiej dobrze je ze sobą porównać i wybrać najbardziej odpowiednią dla nas opcję.

W gospodarce ciepłem istotne znaczenie mają okna i drzwi, szacuje się, że przez same okna traci się od 15 do 25 procent ciepła. Szczelność okien oraz ich powierzchnia mają wpływ na wysokość strat ciepła. Przez nieszczelności w starych oknach można nawet czuć wiejący wiatr, dlatego uszczelnienie okien lub zainwestowanie w nowoczesne okna to rozsądny wydatek. Ponadto straty ciepła zostaną ograniczone wraz z zamontowaniem okiennic oraz zewnętrznych rolet, które zamyka się na noc, a nawet zasłanianie okien grubszymi zasłonami może ograniczyć utratę ciepła. Należy także pamiętać, że im większe powierzchniowo przeszklenie, tym większe jest w danym pokoju zapotrzebowanie na ciepło. Jeśli nie mamy funduszy by wymienić okna i drzwi, możemy je uszczelnić we własnym zakresie, np. za pomocą specjalnych uszczelek do uszczelniania okien i drzwi lub po prostu użyć silikonu.

Spore starty ciepła odbywają się także na strychu i piwnicy, źle zaizolowany dach i piwnica pozwalają zimnu na przedostanie się do wnętrza domu i obniżenie jego temperatury. Izolacja strychu i piwnicami niestety choć oznacza wysokie koszty, jest to czynność nieunikniona, która zwróci się w przyszłości. Także przez wentylacje ucieka sporo ciepła, dlatego zaleca się izolowanie wszystkich klatek wentylacyjnych, które nie są wymagane by przepływ powietrza miał miejsce.