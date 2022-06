Bezpieczne i piękne schody: 6 wspaniałych poręczy

Schody to nie tylko stopnie wiodące do góry. Chociaż ich kształt i styl jest bardzo ważny, to nie możemy zapomnieć o poręczach. Często to właśnie one nadają charakter i dekorują hall. Obecnie często odchodzi się od prostych balustrad. Dziś pokażemy Wam sześć propozycji, które szczególnie zwróciły naszą uwagę. Mamy nadzieję, że odnajdziecie poręcz, która trafia w Was gust!