Poddasze idealnie wykorzystane: 6 niesamowitych łazienek na poddaszu

Nie ma wątpliwości co do tego, że łazienka jest bardzo ważnym pomieszczeniem w każdym domu. Zazwyczaj znajduje się ona na parterze, jednak w większych domach architekci lubią umieszczać ją na piętrze obiektu. Niekiedy właściciele nowoczesnych domów potrzebują, by w ich rodzinnym gniazdku znalazły się dwa tego typu pomieszczenia. Nie ma większego problemu, jeżeli fakt ten zgłaszany jest na etapie tworzenia planów budynku. W sytuacji kiedy jest już on zbudowany ciężko jest stworzyć z innego pokoju miejsce, gdzie możemy wziąć prysznic. Powszechnie wiadomo, że przerabianie łazienki na zwykłe pomieszczenie stanowi z kolei o wiele mniejsze wyzwanie. Dzisiaj razem z naszymi ekspertami mamy dla Was sześć przykładów stylowych łazienek zlokalizowanych na poddaszu. Mamy nadzieję, że będą dla Was idealną inspiracją do stworzenia własnej!