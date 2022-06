Gotowe domy – wady i zalety

Jedną z największych wad jest fakt, że musimy mieć zebraną prawie całą gotówkę na sfinalizowanie budowy domu w systemie prefabrykowanym. Koszt budowy jest znacznie większy w porównaniu z budową tradycyjną murowaną. Architektura domu jest prosta o zwartej bryle, rozbudowany i bardziej skomplikowany projekt domu nie sprawdzi się. Budowa powinna być prowadzona płynnie, bez dłuższych przestojów, aby nie narazić poszczególnych elementów prefabrykowanych na ewentualne zniszczenie czy uszkodzenie.

Montaż gotowych ścian musimy zamontować przy pomocy dźwigu. Ze względu na infrastrukturę wokół działki transport elementów na teren budowy może być utrudniony, a na miejsce budowy muszą dojechać duże samochody ciężarowe z gotowymi elementami oraz dźwig. Pojazdom tym należy zapewnić dużo miejsca postojowego, co może czasem być problematyczne.

Trudno nam będzie skontrolować poprawność wykonanych prac, zwłaszcza tych przeprowadzonych pod dachem zakładu wykonawcy. Podstawowym problemem jest to, że firma, która buduje domy prefabrykowane, nie wykonuje fundamentów. Gdy już taką znajdziemy to koszt budowy fundamentów nie jest wliczony w cenę domu i musimy za nie dodatkowo zapłacić. Firmy te zastrzegają sobie prawo do oceny i odbioru technicznego fundamentów, aby sprawdzić czy spełniają wymagania. Zdarza się, że zalecają przebudowę, gdy zostaną znalezione nieprawidłowości. Firmy które wolą same budować fundamenty, czasami wyrażają zgodę na budowę ścian na już istniejących fundamentach ale wtedy nie udzielają żadnej gwarancji na wybudowany budynek. Najlepiej jest więc zlecić wykonanie fundamentów firmie wskazanej przez dostawców elementów lub jeśli firma je wykonuje, to przez nią samą. Niestety będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami budowy domu. Czasami nie jest możliwe wykonanie fundamentów opisanymi sposobami, wówczas musimy wymóc na producencie prefabrykatów, aby spisał nam wymagania jakie musi spełniać fundament by nie stracić gwarancji. Należy także dopilnować aby ekipa budowlana, którą wynajęliśmy zbudowała go zgodnie z tymi wytycznymi. Unikniemy wtedy wielu problemów gdy pojawią się usterki i trzeba będzie reklamować u wykonawcy dom.