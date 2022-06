Boże Narodzenie na całym świecie- Holandia

W dzisiejszych czasach Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim festiwal konsumpcji. Sklepy toną w świątecznych dekoracjach, oferując bombki, świecidełka, ciepłe pledy czy ozdoby stołowe. Jako że dni stają się coraz krótsze i zimniejsze, coraz chętniej spędzamy czas w domu. Zadbajmy zatem o to, aby był on odpowiednio przystrojony. Radosne światełka, ciepłe kolory, nastrojowa muzyka, dobre jedzenie i gorąca czekolada to świetne propozycje na zmierzenie się z mrozem. Jeśli siedzisz już wygodnie w fotelu z kocem i kubkiem ciepłego napoju, czas zacząć naszą historię! Przenieśmy się zatem do Holandii!