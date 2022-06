7 porad jak urządzić mieszkanie w zgodzie z Feng Shui

Feng Shui to starożytna nauka, która ma na celu nauczenie nas życia w harmonii z otaczającym nas światem. Dzięki tej wyjątkowej i wiekowej sztuce aranżacji wnętrz możemy idealnie i komfortowo zorganizować swoją własną przestrzeń użytkową, tak by czuć się bardziej zadowolonym z własnego domu czy mieszkania. Przede wszystkim przed przystąpieniem do urządzania swojego wnętrza dowiedzcie się jaki kolor będzie odpowiedni do danego pomieszczenia. Tego typu szczegóły opisaliśmy dla Was w artykule pod tytułem: Kolory Feng Shui – jak malować, żeby dobrze mieszkać? Następnie, po stworzeniu wstępnego zarysu przestrzeni, a także projektu powinniście wykonać trzy proste kroki – oczyszczenie, świeże powietrze i oświetlenie oraz siatka bagua. Te elementy będą decydowały o przepływie pozytywnej energii chii, natomiast siatka bagua będzie odpowiedzialna za mapę energii domu. Po ustaleniu tych istotnych detali możecie przystąpić do aranżacji mieszkania zgodnie z zasadami Feng Shui.