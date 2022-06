Jak wybrać idealne schody wewnętrzne?

Już podczas planowania budowy domu powinniśmy się zastanowić nad wyborem odpowiednim schodów wewnętrznych. Największym problemem jest zdecydowanie się na konkretny materiał: czy będą to schody drewniane, czy z żelbetonu, a może metalowa konstrukcja?

Zarówno schody drewniane, jak i żelbetonowe mają swoje wady i zalety. Wybierając solidność i stabilność przez lata – powinniśmy sięgnąć po beton. Takie schody powstają już podczas budowy domu, chwilę po wykończeniu stropów. W kwestii aranżacji mamy naprawdę sporo możliwości, ponieważ takie schody możemy obić wykładziną, położyć na nich płytki, kamień, czy dywan – wszystko zależy od naszej fantazji. Jeżeli dopiero chcemy dodać schody do już wybudowanego, gotowego domu, to powinniśmy sięgnąć po schody drewniane lub metalowe (np. kręcone). Dzięki temu oszczędzimy sobie horroru, jaki by nas czekał przy dobudowywaniu schodów żelbetowych – czyli zerwania podłogi, do tego dochodzi połączenie konstrukcji ze stropem, które też jest dość wymagającym zadaniem. Takie rozwiązanie jest prostsze, a do tego zawsze pasuje, jednak musimy pamiętać, że szybciej ulegną eksploatacji i za kilkanaście lat zaczną trzeszczeć.

Mając już wybrany materiał, teraz nadszedł czas na decyzję dotyczącą kształtu schodów. Tak naprawdę, to schody mogą zdominować wnętrze naszego domu i albo go upiększyć, albo niestety oszpecić, więc warto się nad tym dobrze zastanowić, bo schodów nie zmienimy tak łatwo jak dywanika w korytarzu. Aby ułatwić to zadanie przygotowaliśmy mały przewodnik – każdy znajdzie w nim coś do swojego wnętrza!