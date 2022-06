Przyszłościowy dom z zaskakującym wnętrzem

Z zewnątrz dom prezentuje się nowocześnie, ale nie brak mu przytulnego charakteru. Śnieżnobiała fasada i dach wyłożony ciemnymi dachówkami to rozwiązanie stylowe i ponadczasowe. Liczne okna zadbają o odpowiednie naświetlenie wnętrze, a z zewnątrz stanowią także element dekoracyjny. Przydomowy garaż został modnie przyłączony do główniej bryły budynku, zapewniając nie tylko miejsce do zaparkowania auta, ale i do przechowywania.