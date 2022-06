Remont kuchni przy ograniczonym budżecie? Mamy na to sposób!

Farba tablicowa w kuchni to przepis na całkowitą metamorfozę! Najbardziej popularna jest atrakcyjna wizualnie, tradycyjna czerń, choć to niejedyny kolor do wyboru. Koszt jednolitrowego opakowania takiej farby to ok. 65 zł lecz malować ją należy na warstwie pokrytej farbą magnetyczną za ok. 90 zł za pół litra. Tak więc na mniej niż 200 złotych możemy wprowadzić współczesny szyk do naszej kuchni, jednocześnie zyskując praktyczną przestrzeń do zapisywania listy zakupów oraz miejsce artystycznej ekspresji.

