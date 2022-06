Mała łazienka? To nie problem! 15 pomysłów na remont

Marzycie o wykończeniu ściany z betonu, ale opisane w przed chwilą płyty u Was się nie sprawdzą? Bez obaw, istnieją alternatywy. Możemy na przykład pokryć ścianę warstwą betonu, a potem przystawić do niej deski szalunku, co da intrygującą fakturę. Inny pomysł to cementowe płytki, które zakupić można w fascynujących wzorach.