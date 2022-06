Jak urządzać w stylu shabby (chic)?

Idealne wnętrze shabby chic to takie, które swoim wyglądem przenosi nas do innej ery, pełnej romantyzmu, prowincjalnego czaru i staromodnej elegancji. Jeżeli chodzi o kolorystykę, styl ten bazuje na pastelach, zwłaszcza przybrudzonym różu i takowej bieli. Inne wyblakłe kolory, takie jak matowy błękit czy zieleń także wyglądać mogą nieco shabby chic. Ważne jest, aby stawiać na matowe odcienie i unikać połysków, gdyż mogą one sprawić, że wnętrze zacznie wyglądać tanio.

W pomieszczeniu tym widzimy wiele elementów z poprzednich epok- klasyczna komoda, fantazyjne lustro, staromodne okiennice, pobielane framugi, a także kratki zakrywające grzejniki pod oknami- a wszystko to dopełnione tapetą w różany wzór. Patrząc na ten pokój z pewnością nie czujemy się jak w XXI wieku.