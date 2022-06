7 trików na optyczne powiększenie przestrzeni!

Powiększanie przestrzeni to w dużej mierze operowanie światłem we wnętrzu. Przestronność to doświetlenie, doświetlenie to także dobre samopoczucie oraz dobra energia. Nic nie zastąpi naturalnego światła, dlatego zależy nam na dobrze doświetlonych domach i mieszkaniach. Powiększanie przestrzeni może, więc skupiać się na tym aspekcie – im więcej przeszkleń tym intensywniej powiększamy wnętrze. Warta także mieć na uwadze to w jaki sposób decydujemy się na dekorację okien – jeżeli decydujemy się na powiększanie przestrzeni to zrezygnujmy z obfitych i ciężkim materiałów na rzecz lekkich, zwiewnych i przezroczystych. Te ostatnie przepuszczają najwięcej światła do wnętrza, dzięki czemu uzyskujemy efekt, o który tu nam chodzi. Innym rozwiązaniem jest też pozostawienie okien bez dekoracji.

A co z oświetleniem sztucznym? Mamy do dyspozycji standardowy zestaw oświetlenia każdego pomieszczenia – praktyczny (funkcjonalny) oraz dekoracyjny. Jeżeli korzystamy z jasnych barw we wnętrzu starajmy się, aby było dobrze doświetlone również za pomocą oświetlenia sztucznego, aby ta jego przestronność była dobrze widoczna również po zmroku. Aspektem jednak, który ma nie mniejszy wpływ na powiększanie przestrzeni jest to, jak to oświetlenie wygląda. Przede wszystkim decydujmy się na lekkie, ażurowe formy lub podłużne kształty. Lepiej zastosować mniejsze formy i raczej zrezygnować z dużych rozmiarów lamp wiszących czy też stojących.