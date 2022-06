8 najciekawszych pomysłów na kolory ścian!

Nasze pomysły na kolor ścian zaczynamy od barwy żółtej. Żółty jest kolorem radości i wspomnień, jego jasny odcień oznacza radość, świeżość i bezpieczeństwo. Jest dobry tłem dla innych kolorów, które w jego towarzystwie nabierają intensywniejszej barwy – to znaczy, że się mocniej odznaczają w przestrzeni. Żółty wyzwala również twórcze myśli i co bardzo ciekawe – przyspiesza metabolizm, dlatego też często wykorzystuje się ten kolor w identyfikacji wizualnej lokali czy firm gastronomicznych. Nas jednak interesują wnętrza i to, co barwa może wykreować we wnętrzu.

Należy pamiętać, że wybór koloru jest podświadomy, nie jesteśmy w stanie racjonalnie wytłumaczyć sobie, dlaczego akurat ten, a nie inny. Jeżeli czujemy opory w stosunku do jakiejś barwy, to nie warto się na nią decydować – widocznie nie odpowiada naszej osobowości. Pomysły na kolor ścian należy traktować z rozwagą i pełną świadomością. Od dawna już interesujemy się znaczeniem kolorów i od dawna przeprowadzamy badania, doszukując się jakiś prawidłowości. A prawidłowości jest wiele. Na przykład kolor żółty to ulubiona barwa osób, która potrafią pomagać i wysłuchać drugą osobę, są bardzo dobrymi doradcami, co jednak niekoniecznie działa w drugą stronę. Osoby z tendencjami do wyboru barwy żółtej raczej ze swoimi problemami wolą pozostać same. Pomimo tego są bardzo wesołe, uśmiechnięte i towarzyskie.

Salon powyżej udowadnia, że pomysły na kolor ścian to także pomysł na jego odcień oraz nasycenie. Wersja delikatnie łamanej barwy żółtej, wprowadza do salonu jasność, świeżość, ale też pewną intelektualizm oraz elegancję.