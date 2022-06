8 trików na powiększenie małej sypialni!

Pierwsza wskazówka jest oczywista i wszystkim doskonale znana. Urządzanie małej sypialni to wybór odpowiedniej kolorystyki wnętrza. A Jakich innych kolorów moglibyśmy spodziewać jeżeli nie jasnych? Królowa małych przestrzeni – biel jest najczęściej wybieraną uniwersalną, czystą, jasną i świeżą barwą. Szczególnie poddasza, które często są słabo doświetlone potrzebują wyjątkowego wsparcia ze strony tego koloru. Biel oraz inne bardzo jasne odcienie, w tym pastele, beże, popiele, nie pochłaniają światła, i to dzięki swojej barwie odbijają je tworząc wrażenie rozświetlenie wnętrza. Urządzanie małej sypialni to, więc w pierwszym kroku dobór kolorystyki ścian oraz podłogi. I właśnie. Podłoga. Idealnym rozwiązaniem dla powiększenia wnętrza również będzie zastosowanie bieli. Nie każdy jednak ma możliwość, a może i ochotę, na biel na podłodze. Tutaj zastosować można, więc jasne drewno lub inne jasne materiały. Gdy jednak decydujemy się na biel to możemy zastosować ługowane drewno, malowane białą farbą drewno, posadzkę epoksydową (najtrwalszy z wymienionych tu białych materiałów) czy po prostu wykładzinę. Choć doskonale wiemy co z takiej wykładziny w niedługim czasie może pozostać… Dlatego, jeżeli mamy ochotę na miękkie wykończenie podłogi to inne kolory raczej będą tu wskazane. Po tych ważnych decyzjach, urządzanie małej sypialni w pierwszym kroku mamy za sobą. Jeżeli szukacie inspiracji i informacji na temat białej podłogi to znajdziecie je wszystkie w artykule ’12 aranżacji z białą podłogą w roli głównej’.

Piękny projekt – LOFT SZCZECIN.