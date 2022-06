Wąska działka? Oto idealny na nią dom

Salon jawi się niezwykle przestronnie- a wszystko to za sprawą ogromnych okien, ciągnących się od podłogi do sufitu. Wpuszczają one nie tylko mnóstwo naturalnego światła, ale i zacierają granicę pomiędzy wnętrzem, a otoczeniem zewnętrznym domu. Pomieszczenie to urządzono modnie i nowocześnie- nie brak w nim jednak elementów wprowadzających dużą dozę przytulności, takich jak kominek czy drewniana meblościanka.