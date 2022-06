20 komód i szaf idealnych dla małych pomieszczeń

Nie ulega wątpliwości fakt, że ubrania są rzeczami, które z czasem potrafią stracić swój pierwotny blask. W takich momentach zazwyczaj podejmujemy decyzję o zastąpieniu starej marynarki, czy też spodni nowymi i wybieramy się na zakupy. Część z Was na pewno doświadczyło sytuacji, kiedy to wyjście do galerii handlowej po zwykłą koszulkę zakończyło się zakupem do niej jeszcze butów i swetra. Zarówno Ci, co kochają modę, jak i pozostali, którzy doświadczyli konieczności wymiany garderoby, muszą wziąć pod uwagę fakt, gdzie będą przechowywać wszystkie swoje rzeczy. Wasza szafa pęka w szwach? Najwyższy czas pomyśleć o nowej! Dzisiaj razem z naszymi architektami przygotowaliśmy dla Was aż 23 pomysły na to, jak zaaranżować przestrzeń swojego domu, by pomieściła się cała Wasza odzież. Zapraszamy do lektury!