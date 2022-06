Dom 120m², który zadowoli 30-sto letnich rodziców z trójką dzieci

Wchodząc do domu wita nas średniej wielkości korytarz. Znajdują się w nim nieszablonowe drzwi w ulubionym kolorze właścicieli budynku. Nie ma wątpliwości co do tego, że błękit doskonale prezentuje się w zestawieniu z bielą! Wprowadzenie takiego akcentu to prawdziwy strzał w dziesiątkę. W tej przestrzeni umieszczono również funkcjonalne półeczki oraz wieszaki, które pozwalają zarówno domownikom, jak i odwiedzającym ich gościom powiesić swoje kurtki, czy też płaszcze.