Polskie domy z płaskimi dachami

A na koniec mamy dla Was naprawdę wyjątkowy projekt – dom na wodzie. Jest to domek letniskowy usytuowany w Północnej Polsce, na jeziorze. Aby się do niego dostać, należy przejść przez betonowe molo, na końcu którego znajduje się wejście. Ta nieruchomość ma 70 m kwadratowych usytuowanych na dwóch kondygnacjach. Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, łazienka oraz salon z aneksem kuchennym. Na piętrze zaprojektowano przestronną sypialnię. Oprócz samej geometrycznej bryły, oko przyciąga także elewacja, wykonana z niekonwencjonalnych materiałów – płyt aluminiowych i materiałów drewnopodobnych.