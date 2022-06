Boże Narodzenie na całym świecie- Portugalia

Choć Portugalia jest krajem niewielkim, to jednak tradycje związane z obchodami Bożego Narodzenia są ogromne. Różnią się one w zależności od regionu, ale Portugalczyków w celebracji świąt łączy pokój i braterstwo oraz rodzina. Wspólnie w okresie bożonarodzeniowym proszą oni o zdrowie i szczęście, wspierając się wzajemnie i okazując sobie empatię. Święta w Portugalii to czas bardzo rodzinny i skoncentrowany na tym, co dobre o szczęśliwe. Dużo tam miłości i domowego ciepła.