10 nietypowych i małych domów o ogromnym potencjale

Patrzymy na dom, który bez wątpienia wyróżnia się na osiedlu – wystarczy rzut oka na sąsiednią działkę… Jego bryła przypomina odwróconą literę C. Płaski dach zostaje przedłużony tworząc zadaszenie nad tarasem od frontu rozwijającym się równolegle do niego. Dwie płaszczyzny łączy w jedno pionowa ściana. Pomiędzy nimi ceglany mur elewacji oraz wertykalne przeszklenie. A wszystko to nad wejściem głównym oraz wjazdem do garażu.