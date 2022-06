Srebrny dom marzeń

Na łamach homify nie raz zastanawialiśmy się nad kwestią wyboru koloru elewacji. Prezentowaliśmy Wam domy w najróżniejszych barwach w naszych artykułach takich jak 10 kolorów na nadzwyczajne fasady czy Co kryje się za różową fasadą? Jeśli należycie do osób, które cenią sobie dyskretną elegancję i intensywne kolory elewacji nie trafiają w Wasze gusta, to projekt z dzisiejszego Katalogu Inspiracji trafi w nie na pewno. Mamy prawdziwą przyjemność zaprezentować meksykański dom, gdzie królują srebro i szarości.

Nie sposób się w nim nie zakochać!