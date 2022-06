Białe kuchnie – czy są tego warte?

Totalnie białe kuchnie przewidują także białe blaty. Występują na szafkach kuchennych, ale mogą pojawiać się także na stole jadalnianym. Powyższa propozycja pokazuje jeszcze jedną białą płaszczyznę – podłogę. Jednak wracając do tematu, blat kuchenny jest bardzo wyrazistym elementem wystroju kuchni, na którym kroimy, tłuczemy, wysypujemy jedzenie i wylewamy płyny. Dlatego powinien być najlepszy jakościowo, dobrze zmywalny. Blat kuchenny nie może wsiąkać zanieczyszczeń i odbarwiać się. Takie też są białe blaty, jednak jak wiadomo okruchy, kurz, rozsypane przyprawy widać na nim bardzo dobrze. Zmusza nas to do ciągłego przecierania blatu i utrzymywania go w porządku, ale suma summarum może przyczynić się do dobrego nawyku sprzątania po sobie i przekonać nas do ekspozycyjnego minimalizmu. Piękne, wyraziste i oryginalne wnętrze niekiedy nie akceptuje kompromisów i takie są białe blaty kuchenne, które jednak wyglądają oszałamiająco. Białe kuchnie z białymi blatami dają efekt synergii.