Uroczy dom, który ma wszystko

Czy istnieje dom w pełni zgodny z naturą? Ten tutaj został zaprojektowany z koncepcją architektury bioklimatycznej, umożliwiającej pełne dostosowanie się do panującego klimatu. Zbudowany z materiałów zdolnych do kontroli temperatury umożliwia oszczędzanie energii na cały rok, bez zbędnego ogrzewania i klimatyzacji. Wyrusz z nami do Barcelony i odwiedź dom, który pokochała natura!