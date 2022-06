8 najciekawszych materiałów na podłogę w kuchni!

Glazura na podłodze to ciągle najpopularniejszy wybór w kuchniach, a tym bardziej w łazienkach. Jest tak z powodu zmiennych warunków wilgotnościowych w tych pomieszczeniach, zmian temperatur od niskich do bardzo wysokich. Dodatkowo w kuchni często zdarzają się uszkodzenia i zabrudzenia trudne do usunięcia z niektórych tworzyw, dlatego twarde, łatwe i odporne na ścieranie płytki to najwygodniejszy wybór. Podłoga w kuchni z kafli staje się też coraz modniejsza przez szerszy wybór ich rozmiarów. Teraz częściej wybierane są większe kafle o przekątnej dłuższej niż pół metra, ze względu na dużo mniejszą ilość spoin (jeśli nie są to mozaiki), które rzadko dodają uroku powierzchniom płaskim i równocześnie zwalniają nas z ich mozolnego czyszczenia. Poza tym duże kafle dają wrażenie przestronności małym pomieszczeniom.