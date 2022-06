Jak przygotować balkon na zimę?

Zmienna i kapryśna pogoda może skutecznie popsuć nie tylko nasze nastroje, ale i zieleń na balkonie. Balkon na zimę razem z drzewkami w donicach, których nie zmieścimy w mieszkaniu powinniśmy zabezpieczyć przed przemarznięciem i wysuszeniem w odpowiedni sposób, jeszcze na dłuższą chwilę przed pojawieniem się pierwszych opadów śniegu, to jest w czasie pierwszych przymrozków utrzymujących się przez kilka dni pod rząd. Wcześniejsze okrycie roślin jest niewskazane, bo może doprowadzić do ich „zaparzania”. Słoma, kora, trociny, agrowłóknina, a nawet szary papier przydadzą się do ochronnej roli gleby i korony drzewa lub kwiatu. Jednak rodzaj zabezpieczenia zawsze powinniśmy dostosowywać do typu konkretnej rośliny, więc należy zapoznać się z jej upodobaniami i potrzebami nie tylko na wzrost, ale też okres zmiany pory roku. Pamiętajmy, że wszelkie sztuczne materiały, takie jak folia, plastikowe torby nie wchodzą w grę, ponieważ nie przepuszczają powietrza co może doprowadzić do chorób roślin. Jeśli mamy balkon na zimę odkryty z trzech stron, nie we wnęce to tym bardziej powinniśmy zabezpieczyć zieleń przed możliwymi silnymi wiatrami, które je wysuszają i dodatkowo potęgują odczucie mrozu. Balkon na zimę razem z jego naturalnymi ozdobami musi być z naszą pomocą zabezpieczony, jeśli chcemy zaoszczędzić nie wymieniając roślin na nowe każdego roku.