12 odsłon mozaiki na ścianach kuchennych

Kuchnia jest naszym ulubionym miejscem, gdzie możemy cieszyć się towarzystwem rodziny i przyjaciół, podczas smakowania naszych najlepszych przepisów kulinarnych. Ponadto, kuchnia jest jednym z najbardziej funkcjonalnych i charakterystycznych miejsc w całym domu. Często spełnia funkcję gabinetu psychologa, bo przecież to właśnie tu najłatwiej jest nam się otworzyć i na głos powiedzieć co leży nam na sercu w danym momencie. Jest to też fabryka uśmiechów! Każdy zapewne ma radosne wspomnienie z kuchni, ze wspólnego gotowania i śmiania się z wszystkiego co nas otacza. Żeby kuchnia spełniała te wszystkie funkcje, musi być piękna i przytulna. W dzisiejszym Katalogu Inspiracji przedstawiamy 12 wspaniałych mozaik wykorzystanych przy aranżacji kuchni.