Jak stworzyć przydomowy warsztat?

Kolejnym elementem niezbędnym w każdym przydomowym warsztacie jest stół roboczy zwany inaczej stołem garażowym. Stanowi on powierzchnie do pracy oraz podstawę dla licznych narządzi, których będziemy używać. Dlatego tak istotny jest jego wybór. Ważne jest aby był on wystarczająco duży oraz posiadał dodatkowe funkcje takie jak imadło oraz miejsca, w których zamontujesz innego typu urządzenia do skrawania surowców. Dodatkowo, ciekawym i użytecznym rozwiązaniem jest wmontowanie w stół szuflady, która służyć będzie do przechowywania narzędzi. Oprócz szuflady przydatna może okazać się również połka poniżej blatu.

Istotnym szczegółem jest odpowiednie dobranie materiału, z którego stół będzie wykonany. Jeżeli będzie to drewno, powinno być to drewno twarde i trwałe.